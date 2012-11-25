Медовое печенье с кунжутом

Ингредиенты:
сливочное масло - 200 г
сахарная пудра - 100 г
мед - 4 ст.л.
мука - 300 г
кукурузный крахмал - 100 г
белый кунжут - 50 г
Способ приготовления:
1.Взбить миксером сливочное масло с сахарной пудрой.
2.Добавить мед, просеянную муку наконец, кукурузный крахмал.
3.Замесить тесто так, чтобы не прилипало к рукам, в противном случае добавить еще немного муки.
4.Закрыть тесто пищевой пленкой и поставить в холодильник на полчаса.
5.После этого сформировать печенье любой формы.
6.На противень выстелить пергаментную бумагу и выложить печенье.
7.Посыпать печенье кунжутом
8.Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 ° C в течение 20 минут.
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